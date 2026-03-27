Concurso para Área Médica nos Hospitais Universitários Acontece no Domingo

O concurso nacional para a área médica dos hospitais universitários, organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, agora chamada HU Brasil, ocorrerá neste domingo (29), a partir das 14 horas, seguindo o horário de Brasília. A iniciativa está sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), que disponibiliza o local das provas em seu site.

Detalhes das Provas

As provas objetivas, que possuem caráter eliminatório e classificatório, terão a duração de quatro horas. A saída dos candidatos será permitida a partir de duas horas após o início do exame. Os portões dos locais de prova serão fechados às 13h30, e recomenda-se que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência.

Recomendações aos Candidatos

Os candidatos devem portar um documento de identidade com foto, seu cartão de convocação e uma caneta esferográfica azul ou preta. É necessário que equipamentos eletrônicos permaneçam desligados e guardados conforme as instruções dos fiscais. Qualquer emissão de som por esses dispositivos resultará na eliminação do candidato.

Oportunidades de Vagas

Atualmente, a HU Brasil administra 45 hospitais universitários federais e oferece mais de 150 vagas para 96 cargos ou especialidades médicas. Entre as especialidades disponíveis, destacam-se cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia.

Próximas Etapas do Certame

O gabarito preliminar será divulgado na segunda-feira (30), com a possibilidade de recursos nos dias 31 de março e 1º de abril. A segunda fase do concurso, que é a prova de títulos acadêmicos, será classificatória e destinada apenas aos aprovados na fase objetiva. O resultado final da prova objetiva será publicado em 11 de maio. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no edital do concurso.