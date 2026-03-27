Paraná Fortalece Gestão e Candidatura à ONU Turismo

O Encontro de Gestores 2026, realizado nesta sexta-feira (27) em Curitiba, foi palco para a reunião de importantes lideranças municipais e regionais. O evento teve como objetivo principal alinhar estratégias para promover o turismo, melhorar a governança e qualificar o setor no estado do Paraná.

Estratégias de Promoção e Governança

Durante o encontro, as lideranças discutiram diversas estratégias para fortalecer o turismo paranaense. Entre as principais pautas estavam a promoção do estado como destino turístico, a melhoria da infraestrutura local e a qualificação dos profissionais do setor.

Candidatura à ONU Turismo

Além das discussões sobre estratégias internas, o evento também marcou a formalização da candidatura do Paraná para integrar a ONU Turismo. Esta iniciativa visa posicionar o estado em um cenário global, destacando suas potencialidades e buscando parcerias internacionais.