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Terremoto de 7,7 graus atinge Indonésia e deixa ao menos 47 mortos

Terremoto de 7,7 graus na Indonésia deixa ao menos 47 mortos, causa danos e dificulta resgates devido a deslizamentos e bloqueios de estradas.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa leste da Indonésia na manhã deste sábado (15), resultando em pelo menos 47 mortes e diversos feridos, segundo informações da Agência Nacional de Mitigação de Desastres (BNPB).

O tremor principal foi seguido por dezenas de réplicas e causou deslizamentos de terra que bloquearam estradas e dificultaram o acesso das equipes de resgate, especialmente na região de Nagekeo, próxima ao epicentro. As comunicações na área também foram afetadas, tornando o trabalho de socorro ainda mais desafiador.

Em Maumere, principal cidade da ilha de Flores, equipes de resgate localizaram 20 vítimas fatais, além de seis pessoas feridas e duas presas sob escombros. O governador de Nusa Tenggara Oriental confirmou que parte das mortes ocorreu devido ao desabamento de prédios enquanto moradores dormiam.

Após o terremoto, ondas de tsunami de menos de um metro foram registradas em diferentes pontos do país, mas o alerta foi suspenso cerca de três horas depois. O evento também causou danos significativos a residências, escolas, unidades de saúde e prédios públicos. Dados preliminares apontam 157 casas gravemente danificadas, 41 com danos moderados e 148 com danos leves, além de prejuízos em 87 escolas e 18 unidades de saúde.

Cerca de 2 mil moradores de Nagekeo foram evacuados, enquanto outras regiões registraram cortes de energia e congestionamentos. Imagens de televisão mostraram hospitais transferindo pacientes para áreas externas por medida de segurança.

O terremoto foi sentido em Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Ocidental e partes de Sulawesi do Sul, com relatos de tremores que duraram cerca de um minuto. A agência geofísica BMKG informou que o abalo ocorreu a 15 quilômetros de profundidade e relembrou que a mesma região já havia sido atingida por um forte terremoto em 1992.

A Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, região propensa a terremotos e atividade vulcânica. Em 2018, um tremor seguido de tsunami deixou mais de 4 mil mortos em Palu, na ilha de Sulawesi.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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