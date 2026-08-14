Homem é preso no Rio acusado de aplicar golpe milionário contra idosa

Um homem foi detido pela Polícia Federal nesta sexta-feira (14) no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, suspeito de integrar um esquema de fraude que causou um prejuízo de mais de R$ 37 milhões a uma idosa de 70 anos.

A prisão faz parte da Operação Criptoabate, conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que visa desmantelar uma organização criminosa responsável por fraudes eletrônicas utilizando uma plataforma de investimentos falsa. Segundo as investigações, o valor total das fraudes pode chegar a R$ 50 milhões.

O grupo utilizava o método conhecido como “pig butchering”, no qual os criminosos criam vínculos com as vítimas por meio de mentorias, incentivando depósitos em plataformas fictícias com promessas de altos lucros.

O suspeito, natural de Presidente Prudente (SP) e residente em Balneário Camboriú (SC), é apontado como proprietário de uma instituição financeira envolvida no esquema. Ele responderá pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br