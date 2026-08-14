OEA confirma envio de missão internacional para observar eleições no Brasil

A Organização dos Estados Americanos (OEA) anunciou que enviará uma missão internacional de observadores para acompanhar as eleições gerais brasileiras, marcadas para outubro. Os representantes da entidade irão visitar locais de votação e manter reuniões com autoridades do país durante o primeiro e segundo turnos do pleito.

O acordo que autoriza a presença dos observadores foi firmado nesta quinta-feira (13) entre o secretário-geral da OEA, Albert Ramdin, e o representante brasileiro na organização, Benoni Belli. A iniciativa faz parte de uma prática comum em processos eleitorais, baseada em acordos de cooperação internacional.

Esta será a quinta vez que a OEA participa do monitoramento das eleições no Brasil, atividade iniciada em 2018. Na última eleição presidencial, realizada em 2022, a missão da OEA destacou que o processo transcorreu de maneira ordeira e regular.

Além da OEA, outras instituições internacionais já confirmaram o envio de observadores para o pleito brasileiro. Entre elas estão a União Europeia, o Parlamento do Mercosul (Parlasul), a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore), a Liga dos Estados Árabes e a Rede dos Órgãos Jurisdicionais de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Rojae-CPLP).

A participação de missões internacionais visa reforçar a transparência e a credibilidade do processo eleitoral brasileiro, além de promover o intercâmbio de boas práticas entre os países.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br