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Londrina inaugura primeiro Hub Social de Inovação do Paraná com foco em inclusão

Londrina lança o primeiro Hub Social de Inovação do Paraná para conectar jovens à tecnologia e ao empreendedorismo, promovendo inclusão social.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Prefeitura de Londrina, em parceria com o Governo do Estado, oficializou a criação do primeiro Hub Social de Inovação do Paraná, iniciativa inédita que busca integrar tecnologia, educação e desenvolvimento social. O convênio, firmado entre o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e a Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, prevê investimento de R$ 700 mil, com contrapartida municipal de 5%.

O novo espaço será instalado na Escola Social Irmão Acácio, unidade filantrópica que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. O objetivo é aproximar estudantes de baixa renda das oportunidades geradas pela tecnologia e pelo empreendedorismo, promovendo contato direto com empresas, universidades e profissionais do setor de inovação.

Durante a cerimônia de assinatura, o prefeito Tiago Amaral destacou que o projeto vai além do investimento em tecnologia, priorizando o desenvolvimento de pessoas e a democratização do acesso à inovação. “Queremos ampliar as oportunidades para jovens que, muitas vezes, não tiveram contato com esse tipo de ambiente”, afirmou.

O presidente da Codel, Fabrício Bianchi, ressaltou que o Hub Social de Inovação permitirá a conexão entre estudantes e empreendedores, facilitando a criação de soluções para demandas reais do mercado. O espaço será estruturado para estimular projetos colaborativos e fortalecer o ecossistema local de inovação.

Segundo o secretário estadual Marcos Stamm, a iniciativa representa a união de esforços entre município e Estado para ampliar o alcance social da inovação. O Hub Social de Inovação busca transformar investimentos em oportunidades concretas de formação, inserção profissional e desenvolvimento de projetos tecnológicos.

Londrina já conta com um ecossistema robusto de inovação, formado por universidades, empresas e organizações. Com o novo Hub, a cidade reforça seu compromisso com uma inovação acessível e inclusiva, capaz de gerar impacto positivo na vida da população.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#Educação#EMPREENDEDORISMO#inclusão social#inovação#juventude#londrina#paraná#tecnologia
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