Londrina recebe 6ª etapa da NASCAR Brasil Series 2026 com programação intensa

A cidade de Londrina será palco da 6ª etapa da NASCAR Brasil Series 2026, marcada para agosto no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$30, válidos para os dias 22 e 23, podendo ser adquiridos online ou diretamente na bilheteria do autódromo.
O evento, promovido pela Mais Brasil Esportes com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA), contará com oito corridas em um único fim de semana, incluindo provas da Copa Truck Be8 BeVant e Copa Hyundai HB20.
A programação começa na quinta-feira (20), com atividades como track walk e test drives. Na sexta-feira (21), acontecem treinos livres e classificatórios, preparando pilotos e equipes para as disputas. O sábado (22) será dedicado a mais treinos, classificações e à Sprint Race classificatória, transmitida ao vivo no YouTube da NASCAR Brasil. No domingo (23), o público poderá acompanhar duas corridas principais da NASCAR Brasil Series, além de atrações como visitação aos boxes, grid walk e apresentações musicais.
Segundo Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil, a expectativa é proporcionar um grande espetáculo ao público paranaense, destacando a tradição de Londrina no automobilismo nacional. O autódromo passa por melhorias, como pintura da pista e boxes, para garantir a qualidade do evento.
Na disputa pelo campeonato, Arthur Gama lidera com 144 pontos, seguido por Gabriel Casagrande e Vitor Genz. Os pilotos destacam o traçado técnico do circuito londrinense e a necessidade de pontuar nas últimas etapas.
A etapa terá transmissão por canais como SBT, ESPN, Disney+, NSports e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube. Após Londrina, a competição segue para Curvelo (MG), Chapecó (SC) e encerra em Brasília (DF).
O evento reúne grandes marcas como Chevrolet, Ford, Pirelli, Shopee e outros patrocinadores, reforçando o compromisso com o automobilismo nacional e a experiência dos fãs.
Fonte: blog.londrina.pr.gov.br