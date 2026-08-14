sexta-feira, 14 de agosto de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Empresas podem patrocinar decoração de rotatórias em Cambé no Natal 2026 Pesquisa busca 8,5 mil voluntários para testar polipílula contra AVC no Brasil Alunos da rede municipal de Londrina apresentam propostas na Prefeitura por meio do projeto Estudantes em Movimento OEA confirma envio de missão internacional para observar eleições no Brasil Londrina inaugura primeiro Hub Social de Inovação do Paraná com foco em inclusão
Ver últimas
Londrina

Alunos da rede municipal de Londrina apresentam propostas na Prefeitura por meio do projeto Estudantes em Movimento

Alunos de Londrina visitam a Prefeitura, apresentam propostas e aprendem sobre gestão pública no projeto Estudantes em Movimento.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
LondrinaRegião
Compartilhe

Estudantes do 5º ano de duas escolas municipais de Londrina visitaram a Prefeitura na última sexta-feira (14) para conhecer de perto o funcionamento da administração pública e apresentar sugestões de melhorias. A ação faz parte do projeto Estudantes em Movimento, coordenado pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e desenvolvido pela Controladoria-Geral do Município em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Londrina é a única cidade do Paraná a participar da edição de 2026 do projeto, que envolve quatro escolas municipais. Nesta etapa, participaram alunos da Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico e da Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano. Os estudantes foram guiados pelo controlador e ouvidor-geral do Município, Guilherme Arruda, e tiveram a oportunidade de conhecer diferentes setores da Prefeitura, além de apresentar ao prefeito Tiago Amaral as auditorias cidadãs realizadas nas escolas.

Na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, os alunos investigaram a merenda escolar, acompanhando desde a compra dos alimentos até a distribuição das refeições. Eles conversaram com merendeiras, participaram de palestra com nutricionista e elaboraram propostas para aprimorar a alimentação e as condições de trabalho na cozinha.

Já na Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano, o foco foi a conservação dos banheiros. Os estudantes identificaram desperdício de materiais e descarte inadequado de resíduos. Como solução, criaram cartazes de conscientização e realizaram palestras para incentivar o cuidado com os espaços coletivos.

Segundo Guilherme Arruda, a participação dos alunos superou as expectativas, principalmente pela criatividade nas soluções apresentadas. Os projetos agora serão levados para uma competição nacional, onde serão avaliados critérios como inovação e criatividade.

A iniciativa também aproximou os estudantes dos órgãos de controle do município, como a Controladoria e a Ouvidoria, mostrando a importância da participação cidadã desde cedo. O prefeito Tiago Amaral destacou que o projeto contribui para o desenvolvimento do senso de pertencimento e responsabilidade social entre os alunos.

Após essa etapa, as propostas das escolas serão apresentadas em âmbito nacional, e a Controladoria-Geral do Município pretende expandir a experiência para outras escolas da rede municipal.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Tags
#cidadania#controle social#Educação#escolas municipais#londrina#PARTICIPAÇÃO#prefeitura#projeto estudantil
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress