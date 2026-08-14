Alunos da rede municipal de Londrina apresentam propostas na Prefeitura por meio do projeto Estudantes em Movimento

Estudantes do 5º ano de duas escolas municipais de Londrina visitaram a Prefeitura na última sexta-feira (14) para conhecer de perto o funcionamento da administração pública e apresentar sugestões de melhorias. A ação faz parte do projeto Estudantes em Movimento, coordenado pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e desenvolvido pela Controladoria-Geral do Município em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Londrina é a única cidade do Paraná a participar da edição de 2026 do projeto, que envolve quatro escolas municipais. Nesta etapa, participaram alunos da Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico e da Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano. Os estudantes foram guiados pelo controlador e ouvidor-geral do Município, Guilherme Arruda, e tiveram a oportunidade de conhecer diferentes setores da Prefeitura, além de apresentar ao prefeito Tiago Amaral as auditorias cidadãs realizadas nas escolas.

Na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, os alunos investigaram a merenda escolar, acompanhando desde a compra dos alimentos até a distribuição das refeições. Eles conversaram com merendeiras, participaram de palestra com nutricionista e elaboraram propostas para aprimorar a alimentação e as condições de trabalho na cozinha.

Já na Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano, o foco foi a conservação dos banheiros. Os estudantes identificaram desperdício de materiais e descarte inadequado de resíduos. Como solução, criaram cartazes de conscientização e realizaram palestras para incentivar o cuidado com os espaços coletivos.

Segundo Guilherme Arruda, a participação dos alunos superou as expectativas, principalmente pela criatividade nas soluções apresentadas. Os projetos agora serão levados para uma competição nacional, onde serão avaliados critérios como inovação e criatividade.

A iniciativa também aproximou os estudantes dos órgãos de controle do município, como a Controladoria e a Ouvidoria, mostrando a importância da participação cidadã desde cedo. O prefeito Tiago Amaral destacou que o projeto contribui para o desenvolvimento do senso de pertencimento e responsabilidade social entre os alunos.

Após essa etapa, as propostas das escolas serão apresentadas em âmbito nacional, e a Controladoria-Geral do Município pretende expandir a experiência para outras escolas da rede municipal.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br