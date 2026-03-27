Museu Paranaense Apresenta Livro sobre Mulheres Artistas e Seus Espaços

O Museu Paranaense (MUPA) promove, na quarta-feira (1º), o lançamento do livro 'Um Tempo Todo Para Ser Só Nosso', às 17h. A obra destaca as trajetórias de dez mulheres artistas, cujas histórias estão intimamente ligadas ao Paraná e ao conjunto de agentes e espaços que integram o sistema de artes visuais do Estado.

Lançamento no Museu Paranaense

O evento de lançamento ocorrerá nas dependências do Museu Paranaense, proporcionando uma oportunidade única para discutir e explorar o impacto das mulheres no cenário artístico regional. O livro oferece uma visão abrangente sobre as contribuições dessas artistas, promovendo uma reflexão sobre seus espaços de trabalho e a importância de suas obras.

Edição Trilíngue Ampliada

Com uma edição trilíngue em português, espanhol e inglês, a publicação visa ampliar o alcance internacional do projeto. Essa abordagem permite que um público mais amplo tenha acesso às histórias e à arte dessas mulheres, promovendo a diversidade cultural e a inclusão no mundo das artes visuais.