Projeto Hoftalon realiza consultas oftalmológicas gratuitas em escola de Londrina

A Escola Municipal América Sabino Coimbra, situada no bairro Vista Bela em Londrina, será palco da primeira edição de 2026 do projeto Hoftalon nas Escolas, neste sábado (28). A iniciativa proporciona consultas oftalmológicas gratuitas para até 150 estudantes da rede municipal da região norte, começando às 8h.

Parceria com a Secretaria de Educação

A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e conta com a colaboração do Polo Municipal Multidisciplinar e Intersetorial Maria Clara Dias Dutra, que disponibilizará dez psicopedagogos para o evento.

Atendimento e Triagem

Participam estudantes de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, além de crianças de quatro Centros de Educação Infantil (CEIs) e nove Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Os alunos foram pré-selecionados por professores, que identificaram sinais de dificuldade visual.

Processo de Atendimento

No dia do evento, as famílias recebem senhas e fichas de identificação para organizar o atendimento por ordem de chegada. Casos prioritários, como estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), têm atendimento preferencial.

Impacto e Resultados

Os alunos que necessitam de correção visual escolhem seus óculos, que são entregues gratuitamente na escola. Crianças com outras necessidades são encaminhadas para tratamento especializado. Segundo Denise Lonni, gerente de Educação Especial da SME, a ação melhora a aprendizagem e autoestima dos alunos.

Histórico do Projeto

Criado em 2006, o projeto Hoftalon já atendeu 7,6 mil crianças e doou 2,5 mil óculos. O fundador, Dr. Nobuaqui Hasegawa, destaca a evolução do projeto e seu impacto significativo na saúde ocular infantil.