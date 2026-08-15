Fluminense vira sobre Palmeiras no Maracanã e encerra sequência sem vitórias

O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após oito partidas sem triunfos. Jogando no Maracanã neste sábado (15), o Tricolor carioca superou o Palmeiras por 3 a 2, de virada, na abertura da 23ª rodada da competição.
O time foi comandado interinamente pelo auxiliar Marcão, que assumiu após a saída do técnico Luís Zubeldia. O Palmeiras abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Gustavo Gómez marcando de cabeça após cobrança de escanteio.
O empate do Fluminense veio aos 42 minutos, quando Agustín Canobbio cruzou pela direita e Hulk, também de cabeça, deixou tudo igual. Na segunda etapa, Flaco López desviou a bola para Maurício, que marcou o segundo gol do Palmeiras aos 36 minutos.
A reação tricolor foi rápida. Aos 39, Guga cruzou, Cano cabeceou na trave e Kevin Serna aproveitou o rebote para empatar novamente. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Martinelli lançou Guga, que cruzou para Cano garantir a virada e a vitória do Fluminense.
Com o resultado, o Fluminense chega a 38 pontos e permanece na quarta posição, dentro do grupo de classificação para a Libertadores de 2027. Já o Palmeiras segue com 48 pontos e pode ver a diferença para o Flamengo, vice-líder, diminuir ao final da rodada.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br