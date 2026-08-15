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Esportes

Fluminense vira sobre Palmeiras no Maracanã e encerra sequência sem vitórias

Fluminense vence o Palmeiras de virada no Maracanã, encerra jejum de oito jogos e segue no G-4 do Brasileirão.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Esportes
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O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após oito partidas sem triunfos. Jogando no Maracanã neste sábado (15), o Tricolor carioca superou o Palmeiras por 3 a 2, de virada, na abertura da 23ª rodada da competição.

O time foi comandado interinamente pelo auxiliar Marcão, que assumiu após a saída do técnico Luís Zubeldia. O Palmeiras abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Gustavo Gómez marcando de cabeça após cobrança de escanteio.

O empate do Fluminense veio aos 42 minutos, quando Agustín Canobbio cruzou pela direita e Hulk, também de cabeça, deixou tudo igual. Na segunda etapa, Flaco López desviou a bola para Maurício, que marcou o segundo gol do Palmeiras aos 36 minutos.

A reação tricolor foi rápida. Aos 39, Guga cruzou, Cano cabeceou na trave e Kevin Serna aproveitou o rebote para empatar novamente. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Martinelli lançou Guga, que cruzou para Cano garantir a virada e a vitória do Fluminense.

Com o resultado, o Fluminense chega a 38 pontos e permanece na quarta posição, dentro do grupo de classificação para a Libertadores de 2027. Já o Palmeiras segue com 48 pontos e pode ver a diferença para o Flamengo, vice-líder, diminuir ao final da rodada.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#brasileirão#classificação#Esportes#Fluminense#futebol#Maracanã#Palmeiras#virada
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

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