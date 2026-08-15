Brasil conquista bronze no Mundial de Ginástica Rítmica e garante vaga para Los Angeles 2028

A equipe brasileira de ginástica rítmica assegurou presença nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 após conquistar a medalha de bronze no Campeonato Mundial realizado em Frankfurt, Alemanha, neste sábado (15).

O conjunto, formado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Julia Kurunczi, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha, alcançou 55,500 pontos na soma das duas apresentações: série mista com três arcos e duas maças, e série com cinco bolas.

Na série mista, ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga, o Brasil obteve a segunda melhor nota do dia, com 28,700 pontos. Já na apresentação com cinco bolas, com trilha de “Feeling Good”, de Michael Bublé, a equipe somou 26,800 pontos, ficando com a oitava melhor nota da prova.

A Espanha ficou com o ouro e o Japão levou a prata. O bronze brasileiro veio após superar seleções tradicionais, como China e Bulgária, e dependia do desempenho das equipes do último grupo. Apenas o Japão ultrapassou a pontuação do Brasil, confirmando a terceira colocação e a vaga olímpica.

É a segunda vez seguida que o Brasil sobe ao pódio em Mundiais de ginástica rítmica. Em 2025, no Rio de Janeiro, o mesmo grupo conquistou duas pratas.

O Mundial termina neste domingo (16), com o Brasil disputando as finais por aparelhos. A prova de cinco bolas será às 6h e a série mista às 9h, pelo horário de Brasília.

Segundo a técnica Camila Ferezin, a equipe está preparada para buscar resultados ainda melhores nas finais, destacando o alto nível de dificuldade das coreografias brasileiras.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br