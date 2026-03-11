Caso de Policial Militar Morta é Enviado para Vara de Feminicídio

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) transferiu o inquérito sobre a morte da policial militar Gisele Alves Santana para a Vara do Júri da Capital. Esta unidade é especializada em crimes dolosos contra a vida, como homicídio e feminicídio. Inicialmente, o episódio foi registrado como um suicídio.

Entenda o Caso

Gisele Alves Santana foi encontrada com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento onde vivia com seu marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Ele estava presente no local, chamou socorro e relatou o caso como suicídio. Posteriormente, a natureza do incidente foi alterada para morte suspeita.

Investigação em Andamento

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a investigação está sendo conduzida como morte suspeita, com possibilidade de reclassificação conforme surgirem novas evidências. A Polícia Civil já coletou depoimentos e aguarda por laudos complementares para embasar as investigações, que ocorrem sob sigilo e supervisão da Corregedoria da Polícia Militar.

Resultados do Laudo Necroscópico

O laudo necroscópico realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), após a exumação do corpo de Gisele, indicou lesões na face e na região cervical, causadas por pressão digital e marcas compatíveis com unhas. Este laudo foi emitido no último sábado, um dia após a exumação.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br