Tiago Amaral Autoriza Pavimentação de R$ 2,7 Milhões no Cilo III

O deputado estadual Tiago Amaral anunciou a liberação de R$ 2,7 milhões para a pavimentação do bairro Cilo III. A medida visa melhorar a infraestrutura local e beneficiar os moradores da região.

Investimento em Infraestrutura

O projeto de pavimentação no Cilo III faz parte de um esforço maior para modernizar as vias urbanas e oferecer melhores condições de tráfego e segurança para a população. A aplicação dos recursos está prevista para iniciar nos próximos meses, com expectativa de conclusão até o final do ano.

Impacto na Comunidade

Com a nova pavimentação, espera-se que o acesso ao bairro seja facilitado, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Os moradores aguardam ansiosamente por essa melhoria que deve impactar positivamente o dia a dia da comunidade.