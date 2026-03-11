Operação Força Total Detém 308 Pessoas no Paraná e Apreende Drogas e Armas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a 24ª edição da Operação Força Total nos dias 26 e 27 de fevereiro, que resultou na detenção de 308 pessoas em diversas regiões do Estado. Durante a operação, 30 armas de fogo, 61 munições e grandes quantidades de entorpecentes foram apreendidas.

Resultados da Operação

As equipes policiais abordaram aproximadamente 7,4 mil pessoas e fiscalizaram 3,5 mil veículos. Além disso, 596 locais estratégicos receberam atenção especial no policiamento preventivo. Foram cumpridas 48 ordens judiciais ao longo da operação, que também registrou 184 flagrantes.

Apreensões de Drogas

Entre os materiais apreendidos durante a operação estão 374,1 quilos de maconha, 700 gramas de cocaína e 33,6 quilos de crack. As drogas foram retiradas de circulação através de abordagens e diligências realizadas em diferentes regiões do Estado.

Fiscalização de Trânsito

Na área de trânsito, foram emitidos 902 autos de infração, 101 veículos foram removidos para o pátio, e 63 veículos com irregularidades foram recuperados.

Mobilização Nacional

A Operação Força Total é realizada em todo o país sob a coordenação do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG-PM). Na 24ª edição, a mobilização contou com 135,6 mil policiais militares e 46,6 mil viaturas em todo o Brasil, resultando na prisão de 3,7 mil pessoas, apreensão de 324 armas e 151 toneladas de drogas, além da recuperação de veículos e autuações de trânsito.

Presença Reforçada no Paraná

No Paraná, a operação reuniu mais de 4 mil policiais militares e 1,7 mil viaturas, ampliando a presença policial em diversas cidades e fortalecendo as ações preventivas e repressivas no combate à criminalidade.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br