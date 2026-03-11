Início da Construção de Gasoduto em Curitiba Impulsiona Economia Local

A Companhia Paranaense de Gás (Compagas) deu início à construção de um gasoduto de 50 quilômetros na Região Metropolitana de Curitiba. Este empreendimento estratégico visa ampliar a infraestrutura de distribuição de gás natural na região.

Investimento e Desenvolvimento

Com um investimento de R$ 77 milhões, o projeto busca não apenas melhorar a distribuição de gás, mas também fomentar o desenvolvimento econômico local. A iniciativa é considerada crucial para atender à crescente demanda por energia na área.

Impacto na Infraestrutura

A nova infraestrutura de gás natural é projetada para suportar o crescimento industrial e residencial, proporcionando uma fonte de energia mais eficiente e sustentável para diversas indústrias e residências.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br