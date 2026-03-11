Vistoria da Prefeitura no Limoeiro Após Enchentes

A Prefeitura realizou uma visita ao bairro Limoeiro após chuvas intensas terem causado transtornos significativos na área. O objetivo da vistoria foi avaliar os danos e planejar ações para mitigar futuros problemas.

Impactos das Chuvas no Limoeiro

As fortes precipitações resultaram em alagamentos, afetando residências e vias públicas. Moradores relataram dificuldades de locomoção e danos materiais, o que gerou preocupações quanto à infraestrutura local.

Medidas da Prefeitura

Durante a vistoria, representantes da Prefeitura discutiram possíveis soluções, incluindo melhorias no sistema de drenagem e reforço nas áreas mais vulneráveis. O compromisso é implementar ações preventivas para evitar novos incidentes.

Próximos Passos

A administração municipal planeja reuniões com especialistas para analisar as causas dos alagamentos e definir um cronograma de obras. A colaboração com a comunidade é vista como essencial para o sucesso das futuras intervenções.