Discussão na UEL Promove Inclusão e Equidade na Saúde

Uma roda de conversa será realizada na Universidade Estadual de Londrina (UEL) para discutir os desafios enfrentados por mães trabalhadoras na área da saúde, especialmente aquelas que cuidam de pessoas com deficiência. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (13) e é promovido pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), em parceria com a Prefeitura de Londrina e o Ministério da Saúde.

Objetivo do Encontro

Sob o título 'Força e Equidade: o papel da mãe trabalhadora na construção da inclusão', a roda de conversa visa proporcionar um espaço de troca e aprendizado. As professoras Liana Bassi e Regina Melchior, ambas da UEL, conduzirão as discussões, trazendo tanto seu conhecimento acadêmico quanto experiências pessoais relacionadas à inclusão.

Importância da Formação

Segundo Regina Melchior, eventos como este são cruciais para preparar melhor os profissionais da saúde para lidar com a diversidade dos usuários. Ela destaca que a atenção equitativa às pessoas com deficiência é um processo em evolução e que muitas vezes o preconceito surge do desconhecimento e insegurança.

Participação e Reflexão

A fisioterapeuta Flavia Guilherme Gonçalves Ziegler, que trabalha na Atenção Primária à Saúde em Londrina, também participará do evento. Ela ressalta a importância de ampliar o diálogo sobre equidade e de sensibilizar estudantes e profissionais para práticas mais inclusivas.

O evento será realizado na Sala 683 do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. Os interessados podem confirmar sua participação através de um link online.

