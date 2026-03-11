spot_img
Startup de Cascavel Acelera Crescimento com Apoio do Paraná Anjo Inovador

Paraná Geral
Inova Paraná

A startupdubot Sistemas de Ensino, localizada em Cascavel, experimentou um significativo impulso de crescimento após ser contemplada no segundo edital do programa da Secretaria de Estado de Inovação e Inteligência Artificial (SEIA).

Aporte Financeiro e Crescimento

Com um investimento de R$ 250 mil, a empresa conseguiu acelerar seus processos, resultando em um aumento de 354% no faturamento em apenas um ano.

Solução Educacional Inovadora

A startup oferece uma solução que facilita o trabalho de escolas e professores, integrando tecnologia de forma prática no ambiente educacional.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

