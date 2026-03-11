CPI do Crime Avança em Investigações Sobre Braço Financeiro do PCC na Faria Lima

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado intensificou suas investigações sobre o suposto braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região da Faria Lima, em São Paulo. Durante sessão realizada na quarta-feira (11), foram aprovados mais de 20 requerimentos que envolvem quebras de sigilo, pedidos de informações e convocações de indivíduos ligados ao caso.

Envolvimento de 'A Turma' e o Banco Master

Entre os investigados está Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seu grupo de comunicação conhecido como 'A Turma', que supostamente era utilizado para monitorar e intimidar adversários. Vorcaro já enfrenta acusações que resultaram em sua prisão. A CPI convocou várias pessoas ligadas a ele, incluindo Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, por suas conexões financeiras suspeitas.

Investigações Relacionadas ao Banco Central

A CPI também convocou ex-funcionários do Banco Central, como Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana, que teriam atuado como consultores informais de Vorcaro. As investigações sugerem que eles facilitaram operações financeiras suspeitas envolvendo o Banco Master.

Operação Carbono Oculto

A operação da Polícia Federal, denominada Carbono Oculto, desvendou um esquema de lavagem de dinheiro do PCC que movimentou cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. O esquema envolvia uma rede de postos de combustíveis e fundos de investimento na Faria Lima.

Quebras de Sigilo e Novas Convocações

A CPI aprovou a quebra de sigilos de diversos envolvidos, incluindo o empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como 'Beto Louco', e Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. As investigações continuam a revelar a complexidade dos esquemas financeiros do PCC.

