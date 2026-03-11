spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Simpósio Internacional Discute Juventudes e Direitos Humanos na UEL

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
JANAINA LIBORIO DE AVILA

Entre 13 e 15 de abril, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) sediará o II Simpósio Internacional Práxis Itinerante: Juventudes e Direitos Humanos. O evento, promovido em parceria com a produtora cultural Kapanga Criativa e patrocinado pela Fundação Araucária, busca conscientizar sobre a importância dos direitos humanos e suas interseccionalidades com as juventudes.

Temas Centrais do Simpósio

O simpósio abordará temas como direitos dos povos originários, acessibilidade, questões de gênero e sexualidade, culturas populares, pertencimento étnico-racial, migrações e políticas públicas para juventudes. A programação inclui atividades presenciais e remotas, ampliando o alcance das discussões.

Mesa de Abertura

A abertura contará com a presença de Maria José de Rezende, Ana Carolina Keil e Baltazar Miuanga, que discutirão 'Erradicação da pobreza, redução das desigualdades e desenvolvimento'.

Participação e Inscrições

Os interessados podem participar como ouvintes mediante pagamento de taxa. As inscrições vão até 10 de abril. Para apresentação de trabalhos, o prazo é 6 de abril, com submissão de textos por meio do site Anais do Práxis Itinerante.

Impacto e Objetivos

O evento visa promover a desconstrução de preconceitos e a valorização de saberes diversos, contribuindo para a formação de sujeitos críticos e comprometidos com a justiça social. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, busca consolidar uma cultura acadêmica inclusiva e democrática.

Fonte: https://operobal.uel.br

5
spot_img
Artigo anterior
Governador Inaugura Ampliação da Casa de Saúde em Loanda com Investimento Estadual
Governador Inaugura Ampliação da Casa de Saúde em Loanda com Investimento Estadual
Próximo artigo
CPI do Crime Avança em Investigações Sobre Braço Financeiro do PCC na Faria Lima
CPI do Crime Avança em Investigações Sobre Braço Financeiro do PCC na Faria Lima
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares