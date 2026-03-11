Simpósio Internacional Discute Juventudes e Direitos Humanos na UEL

Entre 13 e 15 de abril, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) sediará o II Simpósio Internacional Práxis Itinerante: Juventudes e Direitos Humanos. O evento, promovido em parceria com a produtora cultural Kapanga Criativa e patrocinado pela Fundação Araucária, busca conscientizar sobre a importância dos direitos humanos e suas interseccionalidades com as juventudes.

Temas Centrais do Simpósio

O simpósio abordará temas como direitos dos povos originários, acessibilidade, questões de gênero e sexualidade, culturas populares, pertencimento étnico-racial, migrações e políticas públicas para juventudes. A programação inclui atividades presenciais e remotas, ampliando o alcance das discussões.

Mesa de Abertura

A abertura contará com a presença de Maria José de Rezende, Ana Carolina Keil e Baltazar Miuanga, que discutirão 'Erradicação da pobreza, redução das desigualdades e desenvolvimento'.

Participação e Inscrições

Os interessados podem participar como ouvintes mediante pagamento de taxa. As inscrições vão até 10 de abril. Para apresentação de trabalhos, o prazo é 6 de abril, com submissão de textos por meio do site Anais do Práxis Itinerante.

Impacto e Objetivos

O evento visa promover a desconstrução de preconceitos e a valorização de saberes diversos, contribuindo para a formação de sujeitos críticos e comprometidos com a justiça social. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, busca consolidar uma cultura acadêmica inclusiva e democrática.

