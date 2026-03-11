spot_img
Governador Inaugura Ampliação da Casa de Saúde em Loanda com Investimento Estadual

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Governo do Estado do Paraná

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, juntamente com o secretário da Saúde, Beto Preto, inaugurou na quinta-feira (12) a expansão da Casa de Saúde e Maternidade Santa Catarina de Loanda, renomeada como Ugo Roberto Accorsi. A instituição, localizada no Noroeste do Estado, recebeu um aporte de R$ 13,6 milhões do governo estadual.

Melhorias na Infraestrutura

A ampliação da Casa de Saúde incluiu a construção de 12 novos leitos de UTI adulto, além de 36 leitos adicionais para internação. Essas melhorias visam aumentar a capacidade de atendimento da unidade, proporcionando um suporte mais abrangente para a população local.

Centro Cirúrgico Moderno

Como parte do projeto de expansão, foi inaugurado um novo centro cirúrgico composto por quatro salas de cirurgia. Este centro tem capacidade para realizar mais de 200 procedimentos por mês, ampliando significativamente os serviços cirúrgicos oferecidos à comunidade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

