Vereador Critica Qualidade da Água de Piscina em Ibiporã

Um vereador de Ibiporã expressou preocupação com a qualidade da água de uma piscina local, descrevendo-a como extremamente suja e inadequada para uso. A declaração foi feita durante uma reunião pública, onde o representante destacou a necessidade de medidas urgentes para solucionar o problema.

Preocupações com a Saúde Pública

A qualidade da água em locais públicos é uma questão de saúde pública, e o estado atual da piscina em Ibiporã levanta preocupações significativas. Autoridades locais estão sendo convocadas a tomar providências imediatas para garantir a segurança dos frequentadores.

Reações da Comunidade

A comunidade local expressou apoio ao vereador, destacando experiências pessoais e preocupações semelhantes. A expectativa é que a divulgação desse problema leve a uma ação rápida por parte das autoridades competentes.

