O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) concluiu a etapa de disputa da licitação para a construção da nova trincheira na BR-369 com a Rua da Esperança, situada em Cambé, região Norte do estado. A sessão, realizada na última quinta-feira (19), contou com a participação de seis empresas, sendo a Contersolo Construtora de Obras Ltda. a vencedora com uma proposta de R$ 25,7 milhões.

Detalhes do Projeto

O projeto prevê a construção de novas vias marginais na BR-369, além do rebaixamento da pista central e a edificação de duas passagens superiores que conectarão a Rua Esperança sobre a rodovia. A extensão total da obra, incluindo a pista rebaixada e as marginais, será de 1,260 metros. Estão previstas ainda a instalação de um novo sistema de drenagem, muros de contenção, sinalizações horizontal e vertical, além de dispositivos de segurança viária.

Prazos e Execução

O edital estipula um prazo de quatro meses para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, seguidos de 12 meses para a execução das obras. Este processo utilizará o regime de contratação integrada, baseado em um anteprojeto de engenharia doado pela Prefeitura de Cambé.

Impacto e Importância

Segundo o prefeito Conrado Scheller, a obra representa um avanço significativo para o desenvolvimento econômico, humano e social da região. Ela buscará integrar áreas atualmente separadas pela BR-369, além de melhorar a logística e segurança viária para a população. A intervenção é considerada uma das mais aguardadas na cidade, complementando outras ações do Governo do Estado.

