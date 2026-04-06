Cambé Alcança Recorde em Alfabetização Infantil na Rede Municipal

O município de Cambé atingiu um índice recorde de 89% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Este resultado, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por meio do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), antecipa a meta estabelecida para 2030 e supera as médias nacional e estadual.

Avaliando a Alfabetização

O ICA é calculado através de testes que verificam a capacidade das crianças de ler palavras, frases e textos curtos, além de interpretar informações explícitas e deduzir significados em textos com linguagem verbal e não verbal. As avaliações são realizadas pelos estados dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

Crescimento Contínuo

Em 2023, Cambé recebeu o Selo Ouro de Alfabetização, com 79% das crianças alfabetizadas. Em 2024, o número caiu para 76%, mas posteriormente subiu para 89%, ultrapassando cidades vizinhas como Londrina e Arapongas, que apresentam 80%, e Ibiporã e Apucarana, com 79%.

Impacto na Educação Municipal

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância da educação como a maior obra de seu governo, enfatizando políticas como uniformes e materiais gratuitos, merenda de alta qualidade e métodos inovadores como o Kalulu. A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, atribuiu o sucesso ao comprometimento de toda a equipe educacional do município.

Reconhecimento e Inovações

Cambé foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná como a cidade com a melhor educação municipal da região. A implementação do método Kalulu tem sido um destaque, auxiliando 1.200 alunos na alfabetização e servindo como modelo para outros estados.

Investimentos na Educação

O município investe continuamente na formação de professores e na infraestrutura escolar. Programas como Escola + Segura e EduCambé garantem oportunidades e segurança nas salas de aula. Além disso, a cidade lançou o Programa de Inovação Digital para melhorar a conectividade e o acesso à tecnologia nas escolas.