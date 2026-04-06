CMTU Intensifica Educação no Trânsito com Palestras sobre Direção Defensiva

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) está promovendo uma série de palestras focadas na importância da direção defensiva. As atividades visam conscientizar os participantes sobre práticas seguras no trânsito, com eventos marcados para esta semana.

Palestras na Santa Casa de Londrina e na Prefeitura

A primeira palestra ocorrerá na "Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat)" da Irmandade da Santa Casa de Londrina, nesta terça-feira (7), das 10h às 11h, reunindo 100 funcionários. Na quarta-feira (8), a segunda palestra será realizada no prédio da Prefeitura, em colaboração com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, abordando a prevenção de acidentes de trajeto e trânsito para cerca de 70 servidores.

Atividades Complementares

Além das palestras da CMTU, haverá uma sessão com especialistas da concessionária CCR que demonstrarão o uso de um óculos simulador de embriaguez, além de abordar primeiros socorros e condução segura em rodovias, das 14h às 17h30 na sede da Prefeitura.

Impacto das Palestras

Conduzidas por profissionais experientes, as palestras buscam não apenas ensinar regras de trânsito, mas também promover uma mudança comportamental. Segundo Mara Diniz de Assis, coordenadora de Educação no Trânsito da CMTU, essas iniciativas são essenciais para empresas que buscam proteger seus colaboradores e reduzir acidentes.

Como Participar

Empresas e instituições interessadas podem agendar palestras gratuitas através do site da CMTU, contribuindo para a segurança no trânsito em Londrina e região. O agendamento está disponível na aba "Educação no Trânsito".