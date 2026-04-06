Professores da UEL Recepcionam Comitiva de Profissionais dos EUA

Na última segunda-feira (6), professores e estudantes do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e do curso de Secretariado Executivo da Universidade Estadual de Londrina (UEL) receberam uma comitiva dos Estados Unidos. O grupo, composto por profissionais liberais de Minneapolis, Minnesota, está em visita à região de Londrina como parte do Intercâmbio Rotário da Amizade.

Visita à UEL e à Biblioteca Central

Durante a visita, a comitiva explorou a estrutura do campus da UEL, onde estão localizados oito dos nove Centros de Ensino. Um dos destaques do tour foi a Biblioteca Central, que faz parte do Sistema de Bibliotecas da UEL, abrigando 199 mil títulos, mais de 325 mil volumes e 347 mil periódicos.

Ação de Internacionalização

A recepção foi liderada pela professora Marluce Fagotti, coordenadora do Programa Idiomas sem Fronteiras, e pela coordenadora da Assessoria de Relações Internacionais, Viviane Bagio Furtoso. A interação é vista como uma ação de internacionalização, promovendo o intercâmbio cultural e acadêmico.

Objetivos do Programa de Amizade

Conforme Cláudia Taha, coordenadora da visita, o objetivo do Programa de Amizade do Rotary é integrar diferentes culturas e idiomas através de viagens e imersões. Os visitantes estão hospedados em casas de membros do Rotary de Londrina e planejam permanecer por duas semanas, explorando projetos sociais e cidades da região.