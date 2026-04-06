Homem é Preso por Estelionato Após Uso Indevido de Cartão em Santa Isabel do Ivaí

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) por estelionato, após utilizar de forma indevida um cartão bancário que havia sido extraviado. O incidente ocorreu no sábado, dia 4, em Santa Isabel do Ivaí, na região Noroeste do Estado.

Descoberta do Crime

A situação foi descoberta quando uma mulher de 49 anos notou o desaparecimento do seu cartão de crédito. Ao verificar o aplicativo do banco, ela identificou várias compras que não havia realizado, todas efetuadas no mesmo dia em diversos estabelecimentos da cidade.

Ação da Polícia

Determinada a encontrar o responsável, a vítima começou a averiguar os locais onde as transações foram feitas. Ela conseguiu localizar o suspeito em um bar, enquanto ele tentava realizar novas compras com o cartão. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou o uso indevido do cartão, prendendo o homem pelo crime de estelionato.

Procedimentos Legais

O prejuízo calculado pela vítima foi de aproximadamente R$ 1.370,00. Tanto o suspeito quanto a vítima foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Loanda, onde foram realizados os procedimentos legais necessários.