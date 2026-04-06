Empresas Devem Informar Funcionários sobre Vacinas e Câncer

A partir de 6 de abril, empresas em todo o Brasil deverão orientar seus funcionários sobre campanhas de vacinação contra o HPV e acesso a serviços de diagnóstico para cânceres de mama, próstata e colo do útero. Essa nova exigência foi oficializada através de uma norma publicada no Diário Oficial da União, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho.

Obrigatoriedade de Informação

Conforme as novas regras, as empresas devem fornecer informações conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Além disso, é permitido que os trabalhadores se ausentem do serviço para realizar exames preventivos sem prejuízo salarial.

Parcerias e Avanços no Tratamento

O Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica MSD, produzirá um medicamento inovador contra o câncer para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Este acordo resulta de um edital lançado pelo Ministério da Saúde em 2024, e envolve a produção do pembrolizumabe, uma terapia que auxilia o sistema imunológico a combater células cancerígenas.

Benefícios do Pembrolizumabe

O pembrolizumabe oferece uma alternativa menos tóxica em comparação à quimioterapia tradicional, mostrando grande eficácia no tratamento do câncer. Este avanço representa um significativo passo na luta contra a doença no Brasil.