Audiência de Caso de Tentativa de Feminicídio em São Gonçalo Será Realizada em Abril

No dia 15 de abril, às 14h, será realizada a primeira audiência do caso de Alana Anísio, uma jovem de 20 anos esfaqueada 15 vezes dentro de sua casa em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O agressor, que está preso, teria cometido o crime após a recusa de Alana em namorá-lo.

Convocação por Justiça

Pelas redes sociais, Alana convocou um ato por justiça, destacando a necessidade de penalizar severamente o agressor, classificando o incidente como tentativa de feminicídio. Ela ressalta a importância de as mulheres não serem silenciadas e que a sociedade deve rejeitar a aceitação de violência contra as mulheres.

Contexto e Recuperação

Após o ataque brutal ocorrido em 6 de fevereiro, Alana passou quase um mês internada na Clínica São Gonçalo, onde se submeteu a várias cirurgias. Ela recebeu alta hospitalar em 4 de março e continua seu tratamento em casa.

Panorama Nacional

O caso de Alana acontece em um contexto alarmante, onde o Brasil registrou um recorde de feminicídios em 2025, com uma média de quatro mortes por dia. Iniciativas estão sendo propostas para integrar dados visando combater a violência contra as mulheres, destacando a necessidade urgente de ações efetivas.