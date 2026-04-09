Prefeitura de Cambé Inicia Programa para Apoio Materno-Infantil

A Prefeitura de Cambé, em colaboração com as Secretarias de Assistência Social e de Saúde Pública, lançou o programa Rede Materna. O objetivo é aumentar o apoio a famílias em situações vulneráveis que tenham gestantes e crianças de zero a seis anos, oferecendo integração com serviços de saúde e a Bolsa Maternidade, que fornece itens essenciais para bebês a partir da 36ª semana de gestação.

Ações do Programa Rede Materna

A entrega dos kits da Bolsa Maternidade e a integração com serviços sociais estão amparadas pela Lei 3.153/2023. O programa visa assegurar o desenvolvimento integral na primeira infância e reforçar o papel da família na proteção das crianças. Gestantes em condições vulneráveis devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para iniciar o pré-natal, que inclui pelo menos seis consultas. A integração de dados das secretarias garante acompanhamento abrangente para essas gestantes.

Benefícios e Acompanhamento

As gestantes que atendem aos critérios recebem acompanhamento completo e acesso a oficinas e instruções durante a gravidez. Dados da Secretaria de Assistência Social indicam que Cambé possui 42 mil inscritos no CadÚnico, dos quais 11 mil são mulheres em idade reprodutiva. Após a 36ª semana de gestação, as gestantes recebem a Bolsa Maternidade, com itens essenciais como roupas e cobertores.

Parcerias e Impacto do Programa

Flávia Iwakura, Secretária de Assistência Social, destaca a importância do programa para incentivar a participação no pré-natal. Talita Bengozi, Secretária de Saúde Pública, ressalta que a parceria é fundamental para identificar gestantes em vulnerabilidade e promover um pré-natal de qualidade, reduzindo a mortalidade infantil. Cambé já é reconhecida como referência no apoio a gestantes e oferece até 12 consultas de pré-natal, além de serviços especializados na Clínica da Mulher e na Unidade de Lactação de Cambé.

Reconhecimento Nacional

O município foi reconhecido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde por eliminar casos de transmissão de HIV de mãe para filho. Desde 2022, não foram registrados novos casos, comprovando a eficiência dos serviços oferecidos. Com a Rede Materna, Cambé busca fortalecer ainda mais essa rede de apoio e facilitar o acesso de gestantes ao atendimento necessário.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br