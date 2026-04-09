Encontro de Escrita Criativa Promove Oficinas e Palestras na UEL

A escrita é uma habilidade essencialmente humana que se enriquece à medida que é praticada. Este é o princípio norteador do 'ETE – Encontro em Torno da Escrita', organizado pelo Laboratório de Escrita Criativa, que chega à sua quinta edição.

Agenda do Evento

Nos dias 13 e 14 de abril, o evento oferecerá uma programação diversificada com palestras, bate-papos e oficinas sobre temas que vão desde Dom Quixote até a Teoria Queer. Entre os convidados estão os escritores Daniel Massa e Oscar Nakasato, responsáveis pela abertura e encerramento do encontro. A professora Edina Panicchi, especialista em Estudos da Linguagem, também participará com uma palestra sobre processo criativo.

Participação de Pesquisadores

Segundo Flávio Luis Freire Rodrigues, coordenador do Laboratório de Escrita Criativa, o evento é uma oportunidade para interagir com escritores e a comunidade. 'É um encontro de desejos e vontades, com pessoas que amam escrever e ler', destaca.

Tema da Edição

O tema 'Tão Longe, Tão Perto' foi escolhido para explorar distâncias de espaço, tempo e temas. As oficinas abordarão tópicos variados, como RPG, criação de personagens, e literatura queer. Daniel Massa discutirá poesia e literatura ancestral, enquanto Oscar Nakasato oferecerá uma perspectiva única sobre nipo-brasileiros.

Inscrições e Participação

As inscrições estão abertas até o dia 10 de abril pelo Sistema UEL. A participação é gratuita para ouvintes, mas há uma taxa de inscrição que varia de R$ 30,00 a R$ 40,00 para aqueles que desejam obter certificado. As atividades ocorrerão na Sala de Eventos do CLCH, com palestras pela manhã, oficinas à tarde, e abertura e encerramento à noite.

Fonte: https://operobal.uel.br