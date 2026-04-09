Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na BR-369 em Cambé

Na manhã desta quinta-feira (09), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado em Cambé, no norte do Paraná. A colisão ocorreu nas proximidades do viaduto da Avenida Madre Leônia Milito, no trecho que dá acesso à Avenida Roberto Conceição, sentido Rolândia, antes da entrada da região conhecida como Balança Açores.

De acordo com informações repassadas pelo subtenente De Paula, que atendeu a ocorrência, o motociclista sofreu ferimentos graves. A vítima apresentou fratura fechada de fêmur, considerada uma lesão importante, além de amputação da falange distal de alguns dedos da mão.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o motociclista estava consciente e orientado no momento do atendimento, porém relatava fortes dores. Ele foi encaminhado com urgência para a Santa Casa de Cambé, devido à proximidade da unidade hospitalar. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

O condutor do veículo envolvido no acidente não sofreu ferimentos. Segundo o subtenente, ele permaneceu no local, prestou assistência à vítima e colaborou com as equipes de atendimento, aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trecho da BR-369 onde ocorreu o acidente apresentou lentidão no trânsito após a colisão. Conforme destacado pelo atendimento no local, a região registra fluxo intenso de veículos em diversos períodos do dia, exigindo atenção redobrada dos motoristas, especialmente de motociclistas.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Atenção no trânsito

As equipes reforçam a importância de cautela ao trafegar pelo local, que frequentemente apresenta congestionamentos. A orientação é que condutores mantenham atenção constante para evitar novos acidentes.