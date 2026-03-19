Primeira Edição de 2026 do Programa MON na Escola Acontece em Março

O Programa MON na Escola dará início à sua primeira edição de 2026 no dia 25 de março, oferecendo uma oportunidade única para professores e estudantes de licenciatura explorarem questões contemporâneas relacionadas à manifestação da palavra nas ruas.

Programação do Evento

A atividade será dividida em duas sessões no mesmo dia. A primeira ocorrerá pela manhã, das 9h30 às 11h30, enquanto a segunda sessão será realizada à tarde, das 14h às 16h. Ambas as sessões foram planejadas para promover uma reflexão profunda sobre o tema proposto.

Tema da Edição

O foco desta edição do programa é a análise de como a palavra se manifesta no espaço público. Essa abordagem busca incentivar uma compreensão crítica e engajada entre os participantes, promovendo debates e trocas de ideias que enriquecem o ambiente educacional.