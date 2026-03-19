Comandante da PMPR Acompanha Obras Finais da Nova Sede do BOPE em Curitiba

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, realizou uma visita técnica às obras da nova sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) na Região Metropolitana de Curitiba. O objetivo foi verificar o andamento da construção e os preparativos para sua entrega.

Avanços na Estrutura Operacional

A nova sede, em fase final de construção, representa um avanço significativo na capacidade operacional da corporação. Durante a visita, o comandante conferiu os detalhes do complexo projetado para atender às demandas das operações especiais da PMPR.

Investimentos em Segurança Pública

O empreendimento faz parte de um conjunto de investimentos estratégicos na segurança pública, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e destinado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP).

Detalhes do Projeto

O projeto inclui espaços para ensino, instrução, administração, e instalações para o Esquadrão Antibombas, Companhia de Operações Especiais (COE) e Equipe de Negociação, proporcionando melhores condições de trabalho e tr