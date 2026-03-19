São José dos Pinhais Alcança Top 20 no Saneamento no Brasil

São José dos Pinhais subiu 12 posições no ranking de saneamento básico no Brasil, destacando-se entre as 20 melhores cidades do país. Este avanço reflete melhorias significativas na qualidade de vida e saúde da população local.

Investimentos em Infraestrutura

A cidade recebeu um investimento expressivo da Sanepar, que em 2025 destinou mais de R$ 113 milhões para melhorias nos sistemas de água e esgoto. Este montante faz parte de um plano de investimento maior que totaliza R$ 316,27 milhões entre 2020 e 2024.

Impacto Per Capita

Com uma média de R$ 183,01 investidos por habitante, os moradores de São José dos Pinhais têm notado uma melhoria considerável nas condições de saneamento, o que contribui diretamente para a saúde e bem-estar da comunidade.