Hemocentro HU/UEL faz apelo por doações de sangue antes do feriado de Tiradentes

Com a chegada do feriado de Tiradentes, o Hemocentro do Hospital Universitário da UEL (HU/UEL) reforça o pedido para que a população realize doações de sangue, especialmente dos tipos O- e O+, antes do início do recesso. O alerta ocorre devido à redução dos estoques, situação comum em feriados prolongados, quando a demanda por sangue costuma aumentar por conta do maior número de acidentes nas estradas, enquanto as doações diminuem.

O Hemocentro do HU/UEL faz parte da rede estadual Hemepar, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SESA-PR), e atende 25 hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) na região, incluindo o próprio HU/UEL e o Hospital do Câncer (HCL). Para ampliar a capacidade de coleta, foi inaugurada em janeiro de 2026 uma Unidade de Coleta Central (UCC), localizada no centro de Londrina.

Segundo a assistente social Vitória Cunha, a necessidade de doações é maior para os tipos O+ e O-, que são os mais requisitados em situações de emergência e cujos estoques tendem a acabar rapidamente em períodos de feriado. O último levantamento do Hemocentro Regional aponta estoque baixo para o tipo A negativo, enquanto os demais tipos sanguíneos estão em níveis considerados adequados.

As unidades do Hemocentro funcionarão normalmente, exceto no dia 21 de abril, quando estarão fechadas. No HU, recomenda-se o agendamento prévio, principalmente aos sábados, enquanto na Unidade Central não é necessário agendar.

Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, sendo essencial para procedimentos de urgência, cirurgias, tratamentos de câncer e doenças hematológicas. O sangue coletado integra uma rede solidária, atendendo pacientes em todo o Paraná conforme a necessidade.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados e autorizados), pesar no mínimo 51 kg e respeitar o intervalo de doação: dois meses para homens e três para mulheres. O doador deve apresentar documento com foto, estar descansado, alimentado e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação.

O Hemocentro Regional (HU) atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156. Já a Unidade de Coleta Central fica na Rua Prefeito Hugo Cabral, 677, no centro de Londrina.

Fonte: operobal.uel.br