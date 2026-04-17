Prefeitura de Londrina planta mil árvores nativas na Cidade Industrial

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), iniciou o plantio de até mil mudas de árvores nativas em uma área da Cidade Industrial, localizada na região norte da cidade, próxima ao final da avenida Saul Elkind, sentido Cambé.

Os trabalhos começaram na última quarta-feira (15) e fazem parte de um projeto de recomposição de mata nativa em locais que passaram por obras de infraestrutura, como asfalto, galerias pluviais e sistemas de drenagem. A ação busca promover a compensação ambiental necessária após as intervenções urbanas.

Equipes da Gerência de Áreas Verdes e do Viveiro Municipal utilizam tratores e escavadeiras para preparar o solo e criar os chamados “berços” onde as mudas serão plantadas. Entre as espécies escolhidas estão aroeira, pau ferro, pau viola, pau d’alho, angico, açoita cavalo, ingá, capororoca, pitanga, araçá, embaúba, canafístula e paineira, incluindo árvores frutíferas e não frutíferas.

De acordo com Sirlei de Souza, coordenadora do Viveiro Municipal, o plantio traz benefícios como prevenção de erosão, melhoria da paisagem, conforto térmico e incentivo à presença de fauna silvestre. A previsão é que o plantio das mil mudas seja concluído ainda no primeiro semestre deste ano, podendo ser ampliado conforme as condições climáticas e o andamento dos trabalhos.

Em fevereiro, a Sema já havia realizado o plantio de mais de 300 mudas em outra área da zona norte, no Jardim Parigot de Souza, reforçando o compromisso com a recuperação ambiental da cidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br