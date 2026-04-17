Pesquisas nucleares da USP são transferidas temporariamente para Belo Horizonte

Devido à manutenção no painel de controle do reator nuclear IEA-R1, do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (Ipen/CNEN), as pesquisas que dependem de irradiação de amostras serão realizadas provisoriamente no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Belo Horizonte (MG).

O reator IEA-R1 está fora de operação desde o segundo semestre de 2025, aguardando reparos e autorização para voltar a funcionar. Em março de 2026, um incêndio afetou parte da fiação do painel de controle, mas foi rapidamente controlado pela equipe do instituto com apoio do Corpo de Bombeiros. Não houve risco para a segurança da instalação.

O Ipen/CNEN segue investigando as causas do incidente e trabalha na reposição dos componentes elétricos necessários para a retomada das atividades. Para evitar prejuízos às pesquisas de alunos da USP e de instituições parceiras, a gerência do Centro dos Reatores de Pesquisa do Ipen optou por transferir temporariamente os experimentos para Belo Horizonte, utilizando o reator IPR-1.

O instituto informou que está avaliando cuidadosamente a logística para envio e retorno dos materiais, buscando minimizar o impacto para os pesquisadores. Além disso, o Ipen prevê ações contínuas de atualização do reator, que é o de maior potência em operação no Brasil, até a conclusão do Reator Multipropósito Brasileiro, prevista para 2032 em Iperó (SP).

O Ipen não comentou sobre a situação da produção de radiofármacos, também realizada na unidade de São Paulo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br