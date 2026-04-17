Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro, morre aos 66 anos e recebe homenagens

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, considerado um dos maiores nomes do esporte no Brasil e no mundo, faleceu nesta sexta-feira (17), em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Oscar tinha 66 anos e lutava há cerca de 15 anos contra um tumor cerebral.

Segundo informações da prefeitura local, Oscar passou mal em casa e foi levado pelo Serviço de Resgate ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, já em parada cardiorrespiratória. Ele chegou à unidade sem vida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou pesar pela morte do atleta, destacando sua dedicação, talento e liderança. Lula ressaltou que Oscar foi um exemplo de amor à camisa da Seleção Brasileira e conseguiu unir o país em torno do basquete com atuações marcantes.

Oscar Schmidt, conhecido como “Mão Santa”, foi campeão sul-americano com a seleção principal e conquistou a medalha de bronze. Em 1979, venceu a Copa William Jones, um dos títulos mais importantes de sua carreira. O ex-jogador participou de cinco Olimpíadas: Moscou (1980), Los Angeles (1984), Seul (1988), Barcelona (1992) e Atlanta (1996), sempre se destacando como cestinha.

Após se aposentar das quadras em 2003, Oscar continuou sendo referência e inspiração para novas gerações de atletas e admiradores do esporte. A despedida será reservada à família, atendendo ao desejo de um momento íntimo de recolhimento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br