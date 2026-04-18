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Paraná é reconhecido nacionalmente por programa de gestão de riscos climáticos

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 18 de abril de 2026 0:24

O Estado do Paraná foi destaque nacional ao conquistar o terceiro lugar no Prêmio AdaptaSUS, entregue durante a 18ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi), realizada em Brasília.

A premiação reconheceu o programa de gestão de riscos climáticos desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que tem como objetivo aprimorar as ações de prevenção e controle de doenças relacionadas às mudanças climáticas.

O evento, promovido pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, nesta edição, deu ênfase à relação entre saúde pública e os desafios impostos pelas alterações no clima.

Com o reconhecimento, o Paraná reforça seu compromisso com políticas inovadoras para proteger a população dos impactos das mudanças ambientais.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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