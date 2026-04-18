Suspeito morre em confronto com a PM durante abordagem no Jardim Mesquita, em Cambé

Um homem morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (data não informada oficialmente), no município de Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na Rua Bom Sucesso, localizada no Jardim Mesquita.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a situação aconteceu por volta das 23h40, quando uma equipe realizava patrulhamento e tentou abordar uma motocicleta em atitude considerada suspeita.

Durante a tentativa de abordagem, conforme relato do capitão Anderson, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, o indivíduo teria reagido e tentado sacar uma arma de fogo. Diante da ameaça, houve confronto com a equipe policial.

Ainda segundo a PM, o suspeito foi atingido durante a troca de tiros e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Com o indivíduo, foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola calibre 9 milímetros, da marca Taurus, conforme informado pela corporação.

Até o momento, a identidade do homem não havia sido oficialmente confirmada pelas autoridades. A Polícia Militar informou que um documento de identificação (RG) foi localizado, porém a divulgação do nome depende da confirmação oficial pelos órgãos competentes.

O caso segue sob apuração, e novas informações poderão ser divulgadas assim que houver confirmação por parte das autoridades.

🚨 ATUALIZAÇÃO: IDENTIFICADO SUSPEITO QUE MORREU EM CONFRONTO EM CAMBÉ

Pessoal, como prometido, voltamos com atualização sobre o confronto registrado na noite de ontem aqui em Cambé.

📍 A ocorrência aconteceu no Jardim Mesquita, por volta das 23h40, durante uma abordagem da Polícia Militar.

Agora foi confirmada a identidade do suspeito que morreu no local:

➡️ Patrick Fernando de Lima Nascimento da Silva, de 21 anos.

Segundo informações, o jovem já possuía diversas passagens pela polícia, incluindo ocorrências por tráfico de drogas, ameaça, disparo de arma de fogo e posse irregular de arma.

⚠️ O caso já havia sido divulgado anteriormente aqui no nosso feed e também no site.

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