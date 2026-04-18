Governo lança versão simplificada do Orçamento 2027 para facilitar compreensão da população

O Ministério do Planejamento e Orçamento divulgou nesta quinta-feira (16) uma versão simplificada do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. Conhecida como “versão cidadã”, a iniciativa busca tornar o orçamento público mais acessível, traduzindo termos técnicos para uma linguagem clara e objetiva.

O principal objetivo do documento é permitir que qualquer pessoa, independentemente do grau de escolaridade ou conhecimento técnico, compreenda como o governo pretende planejar e aplicar os recursos públicos no próximo ano.

O Orçamento Cidadão – PLDO 2027 apresenta explicações sobre o funcionamento do orçamento federal, detalha suas etapas, prazos, metas e prioridades. Para facilitar o entendimento, a publicação utiliza infográficos, glossário de termos e resumos das informações mais relevantes do PLDO 2027.

Entre os temas abordados estão o ciclo orçamentário, as principais funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, metas fiscais, projeções macroeconômicas e regras de transparência. O documento também esclarece questões como despesas com pessoal, execução provisória, reservas orçamentárias e orienta sobre como a população pode participar da elaboração do PLDO.

As projeções para 2027 incluem salário-mínimo estimado em R$ 1.717, inflação prevista de 3,04%, crescimento do PIB de 2,56%, taxa de câmbio de R$ 5,47 por dólar e juros de 10,55% ao ano.

Segundo o governo, ampliar o entendimento sobre o orçamento fortalece a democracia, permitindo maior controle social sobre as contas públicas e contribuindo para o cumprimento das metas fiscais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br