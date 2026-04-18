VetJr UEL orienta produtores sobre prevenção da tristeza parasitária bovina na ExpoLondrina

A VetJr, empresa júnior de consultoria veterinária da Universidade Estadual de Londrina (UEL), está presente na ExpoLondrina 2026, levando informações importantes sobre a prevenção e o manejo da tristeza parasitária bovina. A doença, conhecida por afetar o gado leiteiro e causar prejuízos à produção, é um dos temas centrais do estande localizado na Fazendinha Via Rural.

Formada por estudantes de Medicina Veterinária, a VetJr oferece consultorias, treinamentos e visitas técnicas em propriedades rurais, com o objetivo de melhorar a produtividade e o bem-estar dos animais. Durante o evento, os visitantes podem conhecer práticas de manejo que influenciam diretamente na saúde do rebanho e na produção de leite.

No espaço, materiais educativos, maquetes e amostras são utilizados para explicar de forma simples o ciclo da tristeza parasitária bovina e as principais formas de prevenção. A iniciativa busca tornar o conhecimento acessível a produtores, especialmente pequenos e médios, promovendo melhorias no manejo sanitário, nutricional e reprodutivo dos rebanhos.

De acordo com a VetJr, fatores como alimentação balanceada, ambiente adequado e acompanhamento veterinário são fundamentais para manter a produtividade do gado. O lema do grupo para reforçar a importância desses cuidados é: “Vaca triste não produz leite”.

A ação também contribui para aproximar o conhecimento acadêmico da prática no campo, fortalecendo a formação dos futuros profissionais e a pecuária regional. A Fazendinha Via Rural, promovida pelo IDR-PR em parceria com a UEL, está aberta ao público até domingo (19), no Parque de Exposições Ney Braga, com funcionamento de segunda a sexta das 9h às 18h, e aos finais de semana das 10h às 19h.

Fonte: operobal.uel.br