O filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, referência mundial no pensamento contemporâneo, faleceu nesta sexta-feira (29) aos 104 anos. A informação foi confirmada pela Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, instituição baseada no México dedicada à divulgação de sua obra, e também pelo Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin, em São Paulo.

Morin foi autor de mais de 30 livros, entre eles “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, “A cabeça bem feita” e “O método”. Sua produção intelectual influenciou profundamente a compreensão sobre conhecimento, educação e a própria condição humana.

Reconhecido como um dos principais nomes do humanismo, Morin defendia que os desafios globais exigem diálogo entre diferentes áreas do saber, experiências e perspectivas para uma compreensão mais ampla da realidade. Seu conceito de pensamento complexo destacou a interligação entre indivíduo, sociedade, natureza, história e cultura.

Segundo a Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, o filósofo ensinou a importância de aceitar a incerteza, lidar com contradições e reconhecer a multiplicidade da existência humana. Em uma de suas frases marcantes, Morin afirmou: “Enquanto eu estiver possuído pelas forças da vida, o espectro da morte se afasta”.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br