Deputado cobra esclarecimentos sobre fim da linha de ônibus entre Londrina e Bela Vista do Paraíso

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou dois requerimentos na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pedindo informações e ações urgentes sobre o encerramento da linha de ônibus intermunicipal entre Londrina e Bela Vista do Paraíso, operada pela Viação Garcia.

No primeiro requerimento, o parlamentar solicita ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e à empresa responsável detalhes sobre os motivos técnicos, econômicos e jurídicos que levaram à decisão de encerrar o serviço. Cobra Repórter também questiona se foram realizados estudos sobre o impacto da medida na mobilidade da região e quais alternativas estão previstas para garantir o transporte dos usuários.

Segundo o deputado, a previsão é que a linha seja encerrada em 1º de maio de 2026, o que tem causado preocupação entre moradores, trabalhadores e estudantes que dependem do transporte coletivo para suas atividades diárias.

No segundo requerimento, Cobra Repórter pede que o DER/PR e a Viação Garcia adotem medidas imediatas para evitar prejuízos à população, como a manutenção, readequação ou substituição da linha. O deputado reforça que a falta de alternativas pode prejudicar a mobilidade, especialmente em cidades menores, onde o transporte coletivo é fundamental para acesso ao trabalho, educação e serviços essenciais.

Os requerimentos aguardam agora resposta dos órgãos competentes e tramitação na Alep.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br