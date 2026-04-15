Paraná registra queda expressiva nos casos e mortes por dengue em 2026

O Paraná apresentou uma redução significativa nos números de dengue nos primeiros meses de 2026. De acordo com dados oficiais, o Estado manteve a tendência de queda já observada em 2025.

O levantamento aponta que o número de mortes por dengue caiu de 90 em 2025 para apenas 1 em 2026, representando uma diminuição superior a 96%. Os casos registrados da doença também acompanharam essa redução expressiva no mesmo período.

Especialistas destacam que a continuidade das ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor contribuiu para o cenário positivo. A população é orientada a manter os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, eliminando possíveis criadouros e seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

O controle da dengue segue como prioridade para os órgãos de saúde do Paraná, que reforçam a importância da participação da comunidade para manter os índices baixos e evitar novos surtos.

Fonte: www.saude.pr.gov.br