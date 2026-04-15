Enem 2026: veja como justificar ausência em 2025 para garantir isenção

Os candidatos que conseguiram isenção da taxa de inscrição do Enem 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, precisam justificar a ausência até 24 de abril para solicitar nova isenção em 2026.

A justificativa deve ser feita exclusivamente na Página do Participante, acessando com login Gov.br. É necessário anexar documentos comprobatórios, conforme previsto no edital do Inep, para cada situação que permita a justificativa.

Entre as situações aceitas estão: atestados médicos ou odontológicos para casos de emergência ou repouso, boletim de ocorrência para assalto, furto ou acidente, certidões para casamento, união estável, nascimento ou adoção de filhos, além de documentos que comprovem mudança de domicílio, trabalho, atividade escolar, intercâmbio acadêmico ou privação de liberdade.

Os documentos devem ser legíveis, em PDF, PNG ou JPG, com até 2 MB. Não são aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por responsáveis. Todos devem conter o nome completo do participante e estar datados e assinados. Após o envio, não é possível substituir o arquivo.

O Inep alerta que informações falsas podem resultar em eliminação do exame e ressarcimento dos custos à União, além de possível responsabilização criminal.

O resultado da análise das justificativas e dos pedidos de isenção será divulgado em 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre 11 e 15 de maio, com resultado final previsto para 22 de maio. Caso o recurso seja negado, o candidato deverá pagar a taxa para se inscrever.

A aprovação da isenção não garante a inscrição automática no Enem 2026. Os interessados deverão realizar a inscrição em data a ser definida pelo MEC. O Inep não enviará correspondências sobre os resultados; a consulta deve ser feita na Página do Participante.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies. Desde 2025, o exame também certifica a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos que atinjam a pontuação mínima exigida.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br