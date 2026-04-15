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Tunas do Paraná recebe selo ouro nacional de alfabetização e vira referência no ensino infantil

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 15 de abril de 2026 12:04

O município de Tunas do Paraná foi reconhecido nacionalmente pelo Ministério da Educação ao receber o selo ouro de alfabetização para os anos de 2024 e 2025. A distinção destaca cidades que garantem a alfabetização das crianças na idade adequada.

O reconhecimento foi ressaltado pelo deputado Professor Lemos (PT) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa na última segunda-feira (13). Segundo o parlamentar, três estudantes do segundo ano — Laura Sofia, Maria Sofia e Oliver Gustavo — representaram o município em Brasília, onde receberam a homenagem das mãos do presidente Lula.

Lemos parabenizou a administração municipal, incluindo o prefeito Mário, conhecido como Baldão, a Secretaria de Educação e todos os profissionais envolvidos no processo de ensino. Ele enfatizou que o resultado alcançado por Tunas do Paraná pode servir de exemplo para outros municípios do Paraná e do Brasil, reforçando a importância da alfabetização na idade certa para o desenvolvimento educacional.

Além do destaque na educação, o deputado também valorizou iniciativas culturais locais, como o projeto Cordas do Iguaçu, criado em 2011. O programa oferece formação musical para crianças e jovens, já expandiu suas atividades para outras cidades e proporcionou intercâmbios internacionais para estudantes.

Ao final, Lemos celebrou o desempenho do município e destacou a importância de iniciativas que promovem tanto a educação quanto a cultura na região.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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