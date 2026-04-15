Encontro Mulheres do Norte do Paraná promove liderança feminina na ExpoLondrina

Nesta quinta-feira (16), das 13h às 18h, o Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, será palco do III Encontro Mulheres do Norte do Paraná – Conexão, Liderança e Inovação, durante a 64ª ExpoLondrina. O evento, realizado no Recinto Horácio Coimbra, espera reunir cerca de 400 participantes para discutir o papel das mulheres no agronegócio, comércio e indústria.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM), Sindicato Rural Patronal de Londrina e Comissão de Mulheres da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep). A abertura contará com a presença de autoridades como Marisol Chiesa, secretária municipal de Política para as Mulheres, Mariana de Sousa Machado Néris, secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, e Elaine Parra El-Kadre, primeira-dama da Sociedade Rural do Paraná.

O destaque da programação será o talk show “Conexões que Transformam”, trazendo relatos de mulheres que se destacam em suas áreas, como Juliana Amaral, primeira-dama de Londrina, Leandre Dal Ponte, deputada federal, Paloma Venturelli, presidente do Moinho Globo, Vera Antunes, presidente da ACIL, além das gestoras agropecuárias Carla Perles e Luciana Moreira, e a produtora rural Gabriela Mataruco.

Segundo Marisol Chiesa, o objetivo do encontro é dar visibilidade aos desafios enfrentados pelas mulheres em múltiplos papéis, como mães, empresárias e empreendedoras, além de compartilhar estratégias para superar obstáculos e alcançar excelência em suas atividades.

O evento também contará com a Sala da Mulher Empreendedora, oferecendo orientações para quem já possui ou deseja abrir um negócio. A Feira Arte Mulher Empreendedora marcará presença com cinco expositoras de produtos artesanais, incluindo crochê, bolsas, biojóias e souvenires de Londrina.

As Patrulhas Maria da Penha da Guarda Municipal e da Polícia Militar de Londrina também terão espaço para apresentar ações de proteção às mulheres e políticas públicas voltadas ao público feminino.

A programação inclui credenciamento, abertura oficial, apresentação sobre a atuação da Patrulha Maria da Penha, apresentação cultural, talk show, interação com o público, encerramento oficial e momento de networking com coffee break.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br